Zaniolo, ultimatum Juve alla Roma: 20 milioni e Arthur o salta l’affare

AS ROMA NEWS – E’ sempre il discorso Zaniolo a tenere banco sui giornali per quello che riguarda il mercato Roma. E come spesso succede, anche oggi le voci sull’offerta ufficiale che la Juve ha intenzione di recapitare a Trigoria sono discordanti.

Per La Repubblica i bianconeri hanno deciso la linea dura: impossibile anche solo avvicinarsi ai soldi chiesti dalla Roma per un giocatore che viene da due infortuni gravi alle ginocchia e che quest’anno ha segnato appena due gol in campionato.

Cherubini, direttore sportivo dei piemontesi, ha quindi lanciato un aut aut a Tiago Pinto: l’offerta che la Juve ha intenzione di avanzare per Zaniolo è di 20-25 milioni più il cartellino del brasiliano Arthur. Prendere o lasciare.

Completamente diverse invece le informazioni in possesso di Leggo (F. Balzani), che parla di una Juve pronta tra oggi e domani a formalizzare un’offerta senza contropartite tecniche che prevede un prestito oneroso di 10 milioni di euro, 35 per il riscatto e il 15% sulla futura rivendita del giocatore.

Più prudente invece Il Messaggero (A. Angeloni) che racconta di una Juventus ancora in fase di attesa: nessuna offerta è stata ancora formulata ai giallorossi, racconta il quotidiano, con la Roma che resta in attesa di una proposta ufficiale sulla quale ragionare.

