Sergio Oliveira firma col Galatasaray, Veretout (per ora) resta a Trigoria, frenata Juve su Zaniolo: le ultime sul mercato Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sfuma definitivamente l’ipotesi di un possibile ritorno alla Roma di Sergio Oliveira, centrocampista portoghese che Tiago Pinto aveva portato da Mourinho lo scorso gennaio in prestito.

A fine campionato i giallorossi hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto stabilito in 13 milioni di euro, e Mourinho aveva fatto sapere di essere disposto a riabbracciare il giocatore qualora il Porto avesse accettato un altro prestito.

Cosa che non è successa: il centrocampista infatti sta per firmare con il Galatasaray, club turco che ha offerto 3 milioni di euro per averlo a titolo definitivo, strappando il sì del Porto. Una cifra ben lontana dal prezzo di riscatto fissato per la ricompra della Roma. Il giocatore è già in volo per Istanbul, l’affare dunque è sul punto di essere ufficializzato.

La Roma, dopo aver preso Matic, dovrà cercare due centrocampisti nuovi di zecca sul mercato. Uno sembrava essere Frattesi, ma lo stallo col Sassuolo non si sblocca. Da Trigoria fanno sapere di essere pronti a cambiare obiettivo, ma la speranza è che il pressing del giocatore sugli emiliani possa convincerli ad abbassare le pretese. Di certo Pinto non potrà aspettare all’infinito. Aouar piace, Saul Ninguez invece è inavvicinabile per via dello stipendio (al Chelsea quest’anno ha percepito quasi 12 milioni di euro).

Capitolo Veretout: oggi alcuni quotidiani parlavano di giocatore tolto dal mercato, in realtà la Roma aspetta solo di ricevere una buona offerta per il francese (12-15 milioni di euro) per dare il via libera alla cessione e investire su un altro centrocampista. Fino a quando però non ci saranno proposte concrete e soddisfacenti per Veretout, il giocatore continuerà a vestire la maglia giallorossa. Mou però si aspetta al più presto un altro rinforzo in mediana.

Come avevamo già scritto giorni fa, a oggi tra la Juventus e Zaniolo ci sono solo le chiacchiere dei giornali. La Roma è sempre stata chiara: se qualcuno vuole il giocatore, deve sborsare 60 milioni in contanti, senza contropartite. La Juve, che non ha mai avanzato una proposta ufficiale, oggi fa trapelare ai quotidiani di non essere più così convinta di accelerare sul giocatore.

Operazioni minori: il giovane portiere Mastrantonio sta per trasferirsi in prestito alla Triestina, club di Serie C nel quale spera di trovare spazio e farsi le ossa. La Roma si augura che il giovane possa confermare le ottime potenzialità mostrate in Primavera. Per l’attacco spunta invece il nome di Wilfried Zaha, proposto alla Roma (LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO): Mou lo porterebbe volentieri a Trigoria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini