Roma, conferme su Zaha: il giocatore è stato proposto a Pinto e piace a Mourinho

AS ROMA NEWS – Conferme in chiave Roma sul nome di Wilfried Zaha, 29 anni, attaccante del Crystal Palace che ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi tra un solo anno.

Stando a quanto ha raccolto in questi minuti Sky Sport, riferisce Gianluca Di Marzio, il giocatore ivoriano è stato proposto a Tiago Pinto, e il nome ha riscosso subito molto successo a Trigoria.

Zaha piace parecchio anche a Josè Mourinho, che ama portare in Italia giocatori provenienti dalla Premier League. L’ivoriano viene considerato dal tecnico il profilo che manca alla Roma in attacco: un giocatore veloce, che sa saltare l’uomo, e piuttosto prolifico in zona gol.

La Roma dunque sta valutando con attenzione il colpo Zaha. Ma al momento, riferisce Sky Sport, gli affari in entrata sono bloccati alle potenziali cessioni che ancora non si sono concretizzate. Con la maglia del Crystal Palace, che veste dal 2014, l’attaccante ivoriano ha collezionato 429 presenze e 83 gol.

Fonte: Gianlucadimarzio.com