“ON AIR!” – TRANI: “La Roma non può non prendere Dybala”, BALZANI: “Tutti sanno che devi vendere Zaniolo, la Juve può prenderti per la gola”, FALLICA: “Ai tifosi dico di non andare appresso alle voci di mercato”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Noi dobbiamo fare di tutto per avere al più presto Dybala. Perché il momento è questo. Non parlo solo della Roma e di Mourinho ma parlo di tutti. Non puoi non fare un’operazione del genere, ogni giorno che passa mi convinco che sia quella l’operazione. Ormai tutti, anche chi non ci credeva, si è reso conto che Mourinho lo ha chiesto sul serio, non ha scherzato sulla vicenda e lo vuole. Poi non so chi partirà ma quello deve essere il punto di partenza perché la Roma deve avere più gol davanti e deve avere un giocatore come Dybala. Tutte le altre sono seconde scelte. Non ha costo di cartellino, bisogna fare uno sforzo ed è il colpo che la piazza si merita. Tutto il resto viene dopo. Forse adesso lo paghi anche meno di Dybala. Adesso devi dare la botta, devi fare l’acquisto subito, poi decidi se parlare con la Juve. E dico: se prendo Dybala potrei anche chiudere il mercato…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “La Juventus ha capito che la Roma ha fretta di vendere Zaniolo e questo gioca a loro favore. Purtroppo c’è il rischio che la Juventus ti possa prendere per la gola perché ormai tutti sanno che per fare mercato la Roma deve vendere Zaniolo. La questione Dybala è diversa, la Roma doveva prenderlo qualche settimana fa quando c’erano i presupposti, ora è un po’ tardi per imbastire una trattativa, l’Inter c’è ancora ed ora anche lo United si è fatto avanti, purtroppo la Roma sta dimostrando che entra qualcuno solo se esce qualcun altro vedi le trattative di Celik, Matic e Svilar. Il mio dubbio più grande non è sulla presidenza ma su Pinto, io non lo vedo all’altezza per ricoprire un ruolo così delicato in una società così importante com’è la Roma…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Perchè farsi prendere dalla fretta di leggere di quello che è scontento, di quell’altro che non verrà… aspettiamo e godiamoci questo periodo, godiamoci le prime amichevoli, godiamoci la Roma con la fiducia di una stagione difficile ma che affrontiamo con una base solida… Stadio a Pietralata? Siamo molto contenti, quello di ieri è il primo step, serve calma e serenità per capire quando ci sarà la posa della prima pietra. Il nostro Ceo ha parlato di 2026, sono quattro anni… è dal 1980 che sento parlare dello stadio, e dunque sono prontissimo ad aspettare quattro anni… Zaniolo? Siamo passati dall’addio certo di ieri alla Juventus che oggi non ci pensa proprio…che vogliamo fare? Stiamo attenti, non andiamo troppo dietro alle voci di mercato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ci hanno raccontato che per Zaniolo alla Juventus era tutto fatto, e invece ci sono frenate da tutte le parti. Dicevano addirittura che le visite mediche erano fissate…ma vi rendete conto. Io ho sempre detto: “Ma voi siete certi di questa storia?”. La Juve ora fa sapere che non è detto per niente che prenderanno Zaniolo, anche se venderanno De Ligt… Mourinho in pressing per Dybala? Penso che sia vero, e se non dovesse uscire Zaniolo sarebbe tanta roba con loro e Abraham. Poi servirebbe un altro numero nove, ma non Belotti: Mou ha sempre detto che le riserve devono essere vicine ai titolari, altrimenti si abbassa troppo il livello… Se la Roma è una squadra importante, e io mi auguro che lo sia, Belotti manco lo deve guardare. Allora a sto punto mi riprendo Mayoral…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io Belotti come riserva di Abraham lo prenderei, se compri Dybala e non vendi Zaniolo, lui in panchina ci starebbe bene come quinto… Borja Mayoral? Secondo me Belotti in Italia segna di più… Lui ha fatto 100 gol col Torino, solo quest’anno non è andato in doppia cifra…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mourinho rappresenta una garanzia per la Roma. Quando un top manager come lui, Conte, Klopp e Guardiola, decide di sposare un progetto e ci rimane, non può che non essere una garanzia per il prosieguo di quel progetto tecnico…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Solbakken dice che tante squadre lo vogliono, ma che lui resta al Bodo fino a gennaio…ciao Solbà, è stato bello. Ma può diventare una questione quella di Solbakken? A me già la parola Bodo mi è andata a noia… Se resti fino a gennaio, poi trovi i posti tutti occupati. Ok, è un buon giocatore., ma non è di certo uno che ti cambia la vita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A Tor di Valle stavano facendo lo stadio e ci dovevano portare la metro…Qui fanno lo stadio dove c’è già la metro, e non vi sta bene? Poi ovvio, se la metro non funziona alzo le mani…ma che discorso è? Allora se fanno la strada e poi crolla? Ci sono quattro fermate della metro intorno a Pietralata, più di così…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Lo stadio? Bisogna guardare al concreto, perchè Roma non è Londra, bisognerà guardare i punti critici. La zona va resa sostenibile, anche per il quartiere, vanno potenziati gli altri collegamenti, perchè la metro a Roma funziona un giorno sì e tre giorni no… Non fraintendetemi, sono gasatissimo da ieri. Però voglio anche che questi problemini trovino una soluzione… Roma va così male perchè vi accontentate…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Lo stadio a Pietralata? Bisognerà fare dei lavori di allargamento di Via dei Monti Tiburtini ed evitare continui cantieri su quel tratto di tangenziale, ma penso che quella sia una delle zone forse più facilmente raggiungibili di Roma. La stazione sarà 100 metri a piedi. Rispetto a Tor di Valle come viabilità è un miglioramento del mille per cento. Ma anche dell’Olimpico, che non è facilmente raggiungibile. Per me l’idea è ottima…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Speriamo che l’ammodernamento di una città come Roma possa passare anche dal nuovo stadio. Sarebbe veramente una bella cosa… Dybala? Potrebbe scegliere di fare un altro percorso, altrimenti rischia tra 10 giorni di trovarsi ancora senza squadra. Zaniolo? Io ho l’impressione che quest’anno alla Juve non ci vada…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lo stadio a Pietralata? Dobbiamo essere sinceri, il progetto di Tor di Valle era una pura speculazione economica, questo invece è uno stadio. Ma voi sapete quanti stadi ci sono a Londra? Dodici! Ma anche a Lisbona ci sono tre squadre, e ognuna ha il suo stadio…Su Zaniolo si deve trovare un accordo sulle modalità di pagamento, ma quei soldi per Zaniolo non te li dà nessuno, perchè non è il suo valore attuale. Devono trovare una quadra che non è facile trovare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Stadio della Roma? I tempi sembrano maturi. Però bisogna sottolineare quello che sta facendo questa nuova proprietà della Roma, quando eravamo critici con la precedente proprietà perchè criticavamo il vecchio progetto ci facevano passare per distruttori di sogni, e invece la storia ha dimostrato che quelli non erano sogni, ma un’altra cosa… Ora i Friedkin stanno pensando di realizzare uno stadio vicino alla città, in una zona giusta, in un quartiere che può essere riqualificato ma che è anche facilmente accessibile dai mezzi di trasporto. E’ tutto talmente logico che mi domando come sia stato possibile in passato far passare per normale quello che normale non era. Qui vince la logica, si fa uno stadio per i tifosi della Roma, e vanno sottolineati i meriti dei Friedkin e del lavoro che stanno facendo per il club… Zaniolo? Non è detto che vada alla Juve, ma si sta lavorando per trovare una quadra ed è difficile che non si vada in fondo. Dybala al momento ha un accordo con l’Inter, ora i nerazzurri devono fargli spazio cedendo uno tra Sanchez, Dzeko e Correa. Se l’Inter fa un passo indietro, allora possono tornare in corsa le altre, tra cui la Roma…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Dybala alla Roma insieme a Zaniolo? La Roma è molto attenta al proprio bilancio. Dybala ha 28 anni, chiede un contratto da 4 anni, e non credo sia possibile concepire l’ipotesi di una conferma di Zaniolo e l’arrivo di Dybala. Io non sottovaluterei però l’Inter, che deve risolvere la situazione Sanchez…”

