Opa AS Roma, oggi altre 3.2 milioni di adesioni: Friedkin ancora sotto il 95% del capitale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è stato ancora raggiunto l’obiettivo del 95% del capitale sociale di AS Roma nelle mani della Romulus and Remus Investments LLC.

Come riporta ‘Teleborsa’, infatti, oggi 8 luglio 2022, sono state presentate 3.230.702 richieste di adesione nell’ambito dell’Opa promossa appunto dalla società dei Friedkin.

Il totale di adesioni sale a quota 23.295.957, pari al 37,02% dell’offerta. Il che vuol dire che dal 93,3% di ieri, oggi la percentuale è arrivata a circa il 93,7%.

Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno a disposizione dell’Opa, ma nella serata di ieri è arrivata la proroga di una ulteriore settimana, fino al 15 luglio, a disposizione quindi per arrivare al 95% del capitale sociale e procedere al delisting.