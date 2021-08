Delaney-Mou, contatto. Ma il giocatore non convince la Roma: i motivi

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Sfumato Xhaka, Mourinho sta studiando il mercato insieme a Tiago Pinto in cerca di un centrocampista che, come lo svizzero, può prendere le redini della mediana giallorossa.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), giorni fa lo Special One avrebbe fatto una telefonata informale a Thomas Delaney, centrocampista del Borussia Dortmund che in questi giorni è stato accostato con insistenza alla Roma.

Da quel momento però i contatti si sono interrotti. Per la Roma quella di vendere è una necessita reale e, finché non ci si libererà di almeno un paio di ingaggi pesanti, ogni discorso su un eventuale acquisto è stato stoppato.

In più Delaney non convince a pieno i giallorossi: il centrocampista ha quasi trent’anni ed è reduce da una lunga serie di infortuni, due caratteristiche che cozzano con il profilo che il club sta cercando. Il casting per il centrocampo, dunque, può andare avanti.

Fonte: Il Tempo