Demir e Akman, ecco i baby turchi opzionati da Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Zaniolo. Roma e Galatasaray hanno stretto anche un altro accordo. Tiago Pinto ha ottenuto un’opzione sui giovani Efe Akman e Yusuf Demir.

Il primo è un centrocampista centrale di appena 16 anni che gioca nella squadra Primavera del Galatasaray ed è considerato l’astro nascente del calcio turco. Il mediano vanta 25 presenze nelle nazionali giovanili turche, di cui 4 da capitano. È un playmaker, molto tecnico e dotato di ottima personalità, tanto da aver preso parte recentemente a 4 amichevoli con la prima squadra.

Il secondo invece è un classe 2003, e quindi quest’anno compirà 20 anni. Nato in Austria e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rapid Vienna, Demir fa il suo debutto il 14 Dicembre 2019 in un Rapid Vienna-Admira Wacker 3-0 diventando il più giovane debuttante del club bianco-verde.

Il 9 Luglio 2021 viene acquistato dal Barcellona in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nella prima parte della stagione ha modo di farsi apprezzare sotto la guida di Koeman ma con l’avvento di Xavi trova meno spazio e il 13 Gennaio 2022 interrompe il prestito e ritorna al Rapid Vienna. Il 9 Settembre 2022 passa al Galatasaray per 6 milioni di euro.

Nel mentre, il 16 Marzo 2021, ha anche modo di esordire in nazionale maggiore contro le Fær Øer ed entra in pianta stabile nella rosa che si gioca la qualificazione al mondiale totalizzando in tutto 4 presenze (tutte da subentrato). Giocatore offensivo, mancino naturale, gli piace agire come trequartista o attaccante esterno di destra per sfruttare le sue ottime qualità tecniche e la sua intelligenza calcistica.

Prima di trattare uno dei due giocatori con qualche club, i turchi dovranno dare la precedenza alla Roma. Inoltre i due club hanno concordato un’amichevole estiva: il ricavato verrà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto.

