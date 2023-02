Meno due a Lecce-Roma: occhio alla sorpresa Karsdorp, Wijnaldum verso l’impiego nella ripresa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il rientro di Rick Karsdorp si avvicina. Il terzino olandese, dopo la lite con Mourinho e la mancata cessione a gennaio, sembra essersi rimesso a disposizione dell’allenatore.

“Dipende solo da lui“, aveva detto lo Special One in merito alla possibilità che Karsdorp potesse tornare a far parte della squadra. Parole a cui sono seguite quelle di ieri di Tiago Pinto: “A breve si capirà che è a disposizione“.

Insomma, tutto va nella direzione del reintegro completo del calciatore. L’obiettivo è terminare al meglio questa stagione, e poi in estate salutarsi. Attenzione dunque alla possibile sorpresa Karsdorp già dopodomani contro il Lecce, l’unica di una formazione che appare altrimenti scontata.

Occhi puntati su Wijnaldum, che però non partirà quasi sicuramente dall’inizio: il centrocampista scalpita, fosse per lui giocherebbe anche dal primo minuto, ma Mourinho è chiamato a gestirlo per fargli ritrovare la miglior condizione fisica. Per l’olandese è probabile uno spezzone di gara nella ripresa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini