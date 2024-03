Roma, derby d’Europa e aprile indiavolato

AS ROMA NEWS – Poteva andare meglio, ma poteva andare peggio. Questa l’aria che si respirava ieri a Trigoria dopo il sorteggio di Nyon, che ha stabilito l’avversaria della Roma nei quarti di finale di Europa League: il Milan di Pioli.

La Dea bendata stavolta non è stata così clemente con i giallorossi, che potevano pescare squadre più forti (Liverpool, ma anche il Bayer Leverkusen non era da meno dei rossoneri) ma anche compagini di blasone inferiore (Marsiglia e West Ham). La buona notizia per i giallorossi è aver evitato di capitare dal lato dei Reds nel tabellone di coppa.

La Roma parte sulla carta leggermente sfavorita in questo derby d’Europa: il Milan, secondo in Serie A e avanti di ben 11 punti in campionato, ha un blasone maggiore a livello internazionale. Il club capitolino però è rinato grazie alla cura De Rossi, e negli ultimi anni è stato sempre protagonista nelle competizioni europee. Insomma, la sfida sarà apertissima.

Per la Roma, che ora è concentrata sulla preparazione al match contro il Sassuolo, il mese di aprile sarà preannuncia incandescente: dal 6 o 7 al 21 o 22 affronterà la Lazio nel primo derby di Daniele De Rossi da allenatore, il Milan (andata quarti Europa League), la trasferta a Udine, di nuovo il Milan (ritorno Europa League all’Olimpico) e il Bologna.

Un tour de force che deciderà probabilmente anche il futuro di Daniele De Rossi: l’allenatore sembra aver già convinto i Friedkin, che però non hanno fretta e aspettano di vedere i risultati prima di prendere una decisione definitiva. Con una Roma in semifinale di Europa League e in zona Champions, la scelta sarebbe praticamente scontata.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport