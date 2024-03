ROMA-SASSUOLO: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Se dal fronte Dybala non giungono notizie confortanti (per lui una decina di giorni di stop a causa di una leggera lesione all’adduttore) più positivi sono gli aggiornamenti da Trigoria per quello che riguarda Lukaku.

Il belga vuole esserci contro il Sassuolo e oggi ha svolto la rifinitura in gruppo: il problema all’anca sembra dunque essere in miglioramento e le quotazioni di Big Rom dal primo minuto domani schizzano alle stelle.

Al posto della Joya dovrebbe giocare ancora Baldanzi, apparso in crescita contro il Brighton. In difesa confermati Mancini e Ndicka, mentre sulle fasce spazio a Karsdorp e Angelino. A centrocampo torna Paredes, a restare fuori sarà Bove. In attacco El Shaarawy completerà il tridente con Baldanzi e Lukaku.

QUI SASSUOLO – Assenze pesanti nel Sassuolo: Berardi out per infortunio, Doig e Thorstvedt per squalifica. Ballardini non recupera nemmeno Toljan: a destra potrebbe toccare addirittura all’ex giallorosso Missori, in ballottaggio con l’altro ex Kumbulla.

Ferrari e Erlic sarà la coppia di difesa, a centrocampo Racic e Boloca agiranno dietro ai trequartisti Bajrami, Matheus Enrique e Laurienté. La punta di riferimento in attacco sarà Pinamonti.

IL METEO DEL MATCH – Giornata primaverile a Roma: sole e clima tiepido sulla capitale atteso per domenica, con la temperatura che dovrebbe aggirarsi intorno 15 gradi per il fischio d’inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, match in programma domenica 17 marzo alle ore 18, diretta tv su DAZN:

ROMA (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Missori, Ferrari, Erlic, Pedersen, Boloca, Racic, Bajrami, Matheus Enrique, Laurienté, Pinamonti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini