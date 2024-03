Italia: Pellegrini unico giallorosso convocato da Spalletti per la tournée negli USA

NOTIZIE AS ROMA – C’è solo un giallorosso nei convocati di Luciano Spalletti in vista della tournée negli USA che vedrà l’Italia impegnata contro Venezuela ed Ecuador, sfide in programma il 21 e 24 marzo.

Si tratta di Lorenzo Pellegrini, tornato al centro della Roma e pronto a prendersi anche i colori azzurri. Restano a casa Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Questo l’elenco completo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Totthenam);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).