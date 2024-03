ULTIME DA TRIGORIA – Lukaku ancora out, si va verso il forfait per Roma-Sassuolo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo la trasferta di coppa che ha permesso alla Roma di raggiungere i quarti di finale di Europa League, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria.

Nel mirino di Pellegrini e compagni c’è il Sassuolo, match di campionato che si giocherà domenica pomeriggio alle 18 e che anticiperà la pausa per gli impegni delle nazionali.

Non sono scesi in campo i calciatori impegnati ieri all’Amex Stadium, per loro semplice lavoro di scarico, tutti gli altri hanno svolto regolare seduta di allenamento. Non arrivano buone notizie sul fronte Lukaku: il centravanti belga non era in gruppo nemmeno oggi per il problema all’anca e sembra improbabile il suo recupero per la gara di domenica contro i neroverdi.

💪 L’allenamento all’indomani della qualificazione ai quarti di Europa League#ASRoma pic.twitter.com/9tFxlFjPKz — AS Roma (@OfficialASRoma) March 15, 2024

Al suo posto dunque confermato Sardar Azmoun, a segno contro il Brighton prima che Zwayer gli annullasse ingiustamente il gol. Anche Smalling e Renato Sanches sembrano destinati a rientrare dopo la sosta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini