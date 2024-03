Europa League, ROMA-MILAN: info biglietti

NOTIZIE AS ROMA – Sarà Roma contro Milan ai quarti di finale di Europa League. La partita d’andata si giocherà l’11 aprile allo Stadio San Siro, mentre il ritorno sarà il 18 aprile all’Olimpico, ore 21.

Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, sono già in vendita i biglietti per la sfida di ritorno. Quest’oggi è iniziata la fase riservata agli abbonati Serie A, mentre gli abbonati Coppe potranno acquistare i tagliandi dalle ore 16 del 19 marzo. La vendita libera, invece, partirà il 21 marzo alle 15.

Ecco il comunicato: “Dopo nove anni dall’ultima volta, la Roma torna a giocare un “derby” italiano in Europa. Nei quarti di finale di Europa League i giallorossi sfideranno il Milan. La squadra guidata da Daniele De Rossi disputerà il ritorno in casa, allo Stadio Olimpico. Si tratterà di un passaggio fondamentale in vista della semifinale. Servirà un Olimpico assoluto protagonista per aiutare i nostri ragazzi.

I biglietti della sfida, in calendario giovedì 18 aprile alle 21, possono essere già acquistati! Ecco tutte le info sulla vendita.

Fase 1 – Prelazione Abbonati Serie A + Cambio posto

Premessa: gli Abbonati di Serie A, anche se in possesso di un Abbonamento Coppe, possono esercitare la prelazione soltanto nella Fase 1.

A partire da ora, e fino alle ore 15 di martedì 19 marzo, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario centrale sud (10BC/10BD dalla fila 11 alla 25) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto su tutti gli altri posti tra quelli disponibili.

Il codice PNR di questi abbonamenti sarà valido anche per la Fase 2.

Fase 2 – Prevendita Abbonati Coppe

A partire dalle ore 16 di martedì 19 marzo e fino alle ore 13 di giovedì 21 marzo, gli abbonati Coppe per la stagione (non titolari di abbonamento Serie A) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 15 di giovedì 21 marzo. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Sarà possibile accedere al servizio di Cambio utilizzatore a partire dalle ore 15 di giovedì 21 marzo”.