Huijsen convocato in Nazionale: giocherà con la Spagna under 21

NOTIZIE AS ROMA – Dean Huijsen, protagonista con la maglia della Roma, ha convinto anche il ct della nazionale under 21 della Spagna Santi Denia.

Il difensore ha deciso di rinunciare alla nazionalità olandese per indossare la maglia delle giovani Furie Rosse: il ragazzo è nato in Olanda, ma si è trasferito a 5 anni in Spagna ottenendo la cittadinanza lo scorso febbraio.

Per la prima volta prenderà parte agli impegni dei ragazzi di Denia (lo ha comunicato il profilo X della nazionale spagnola che ha diramato le convocazioni) in amichevole contro la Slovacchia e contro il Belgio per le qualificazioni ad Euro 2025.