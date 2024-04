Il derby finale

AS ROMA NEWS – Domani alle 18 andrà in scena l’attesissimo derby della Capitale. Sarà una stracittadina molto diversa da quella dell’andata: a sorpresa, sia la Roma che la Lazio hanno cambiato guida tecnica in corsa.

Niente più Mourinho contro Sarri, ma l’inedita sfida tra De Rossi e Tudor, un tempo avversari in campo. Sono dunque cambiate le filosofie di gioco, oltre che alcuni interpreti in campo. Quello di domani sarà un derby fondamentale per il futuro delle due squadre. Una vittoria potrebbe rilanciare ambizioni Champions, una sconfitta manderebbe in crisi la perdente.

Dopo il passo falso di Lecce, la Roma non può permettersi di perdere per strada altri punti: il Bologna ha acquistato nuovo margine, e l’Atalanta è pronta al sorpasso. Ancora più complesso il cammino della Lazio, distante sei punti dai giallorossi: solo una vittoria permetterebbe alla squadra di Tudor di riaccendere una timida speranza Champions.

Quella di domani potrebbe essere l’ultima sfida per diversi calciatori di entrambe le squadre: nella Roma, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono in bilico Spinazzola, Smalling, Llorente, ma soprattutto Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Senza qualificazione in Champions, difficilmente il club potrà continuare a sopportare certi costi di gestione, e le stesse stelle potrebbero scegliere di concludere qui l’esperienza in giallorosso. Ecco perchè la partita di domani sarà dirimente sul futuro dei suoi principali interpreti.

Fonte: Corriere dello Sport