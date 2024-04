Stadio della Roma, voci su un imminente ingresso di Caltagirone nella realizzazione dell’impianto

AS ROMA NEWS – Francesco Gaetano Caltagirone, noto imprenditore e costruttore romano, potrebbe molto presto entrare in prima persona nel progetto stadio della Roma. A rivelarlo è questa mattina il giornalista Ugo Trani, ospite dei microfoni di Tele Radio Stereo.

“Stanno preparando l’entrata in scena. Presto entrerà in campo il Caltagirone che conoscete tutti, e solo così si potrà realizzare“, la clamorosa anticipazione fatta dal giornalista nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo.

“Non lo avevano capito gli americani di prima, ma lo hanno capito questi, ed è in corso quella che possiamo chiamare una “trattativa”, anche se siamo già oltre la trattativa. Stanno sistemando tutto per poi irrompere sul progetto stadio“.

Per avere la conferma di questa anticipazione non si dovrebbe attendere ancora molto. “L’attesa potrebbe essere breve, si stanno muovendo da almeno una decina di giorni“.

Fonte: Tele Radio Stereo / marione.net

