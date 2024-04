ULTIME DA TRIGORIA – Recupera Kristensen, out solo Azmoun. De Rossi parla domani alle 10:30

AS ROMA NEWS – Continua a svuotarsi l’infermeria di Trigoria, con Rasmus Kristensen che è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina, a due giorni da Roma-Lazio.

Il terzino danese dunque potrebbe anche strappare una convocazione, ma nel derby il titolare a destra dovrebbe essere Zeki Celik, con Karsdorp che tornerà in panchina. A sinistra invece Spinazzola è in vantaggio su Angelino.

Regolarmente in campo anche Paulo Dybala, pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto nel tridente giallorosso, completato da El Shaarawy e Lukaku. Out solo Sardar Azmoun, che tornerà in campo a fine aprile.

Da sciogliere il rebus in difesa: squalificato Ndicka, è ballottaggio tra Huijsen e Llorente per una maglia accanto a Mancini, con Smalling che parte più dietro. Domani la rifinitura, con mister De Rossi che parlerà prima dell’allenamento in conferenza stampa, fissata per le 10:30.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

