Guida con Irrati: la designazione per il derby scatena la rabbia dei romanisti

NOTIZIE AS ROMA – Marco Guida a dirigere il delicatissimo derby della Capitale, con Massimiliano Irrati a guidarlo nelle decisioni più importanti al VAR.

La designazione per Roma-Lazio ha fatto infuriare i tifosi giallorossi, e il motivo è presto detto: i precedenti, anche recenti, con il fischietto di Torre Annunziata non sono molto incoraggianti. Guida infatti ha diretto l’unica partita persa in campionato della gestione De Rossi, quella con l’Inter in casa del famoso gol molto contestato di Acerbi.

Ma è soprattutto l’arbitro del derby del 2021 che la Roma perse per 3 a 2 con un rigore piuttosto evidente negato a Zaniolo, una scelta contestatissima anche da Mourinho e che costò la stracittadina ai giallorossi. Anche in quel caso, ironia della sorte, c’era proprio Irrati al VAR.

I numeri di Pellegrini e compagni con Guida a dirigerli sono impietosi: una sola sola vittoria negli ultimi 12 precedenti, statistiche nerissime che non fanno di certo dormire sonni tranquilli ai romanisti.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Il Tempo