Derby, la Roma scenderà in campo con la quarta maglia (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – La Roma scenderà in campo con una quarta maglia per il prossimo derby contro la Lazio, in programma a inizio aprile (data e orario ancora da confermare).

A svelarlo è il sito “Footy Headlines”, specializzata in anteprime sulle maglie da gioco, che mostra un rendering della divisa che indosseranno Pellegrini e compagni.

Sulla maglietta c’è sempre il lupetto di Gratton, in giallo come gli sponsor e le tre strisce sulle spalle, su sfondo rosso. La novità è rappresentata dal ritorno colletto.