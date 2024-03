“ON AIR!” – CORSI: “Ora la Roma è una grande squadra”, MORONI: “Domani guferò il Bayern”, CANDELA: “Non firmerei per il pari a Firenze”, PRUZZO: “L’Europa League deve essere un’obiettivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Nella precedente gestione societaria ero arrabbiatissimo per un fatto culturale, e cioè che si pensava di trasformare Trigoria, e soprattutto i calciatori, in un accademia dei Lincei, in persone acculturate e intelligenti. E invece io ho detto no…lì bisogna vincere le partite, sporcarsi le mani. Il calcio ha le sue regole, e se non segui quelli regole le partite non le vinci. Meglio un gruppo di zozzoni, infami, traditori che vincono le partite. Il compito della Roma non è cambiare il mondo, ma vincere. E ora le partite le sta vincendo. Poi del fatto che prima Pellegrini non giocava bene e ora improvvisamente sì mi interessa relativamente. L’importante è che la squadra gioca bene e soprattutto vince le partite… Perchè Dybala ora è sempre in campo e Paredes è tornato a brillare? Probabilmente sentirti dire che sei fortissimo aiuta di più che sentirsi dire che sei una pippa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma di Monza merita un 7,5 tendente all’8. Una prestazione quasi perfetta, a parte il palo di Djuric la Roma ha dominato la gara… Ma vogliamo parlare delle dichiarazioni di Palladini? Per me ha visto un’altra partita…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Io sinceramente non mi accontenterei di un pareggio a Firenze contro la Fiorentina…Pellegrini un giocatore fantastico, è tornato a fare la differenza. E’ tecnicamente geniale, può giocare in diversi ruoli, quando è al top della condizione fisica può fare il box to box con qualità e quantità. Per me non è una sorpresa…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se l’arabo mi compra Messi, è un conto. Ma qua sembra che siccome sei arabo, già sei meglio degli altri…ma perchè? Io sti arabi non so chi sono, e per questo preferirei tenermi i Friedkin… Domani non posso dire che tifo Lazio perchè sennò mi linciano, ma diciamo che guferò il Bayern, perchè così anche il quinto posto varrà la Champions. E con i soldi della Champions io voglio che Friedkin mi confermi Lukaku e Dybala…Il perfettibile poi sarebbe il terzino destro, il Cafu… ”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Paredes ora mi sta ripiacendo, mi piaceva tanti anni fa, era giovane, aveva tigna e sapeva a giocare a pallone. Alla Juventus, a Parigi e nei primi mesi con la Roma sembrava essere un giocatore normale, oggi invece sto rivedendo il vero Paredes… Calafiori? E’ un giocatore che conoscevamo da tanto tempo, quando è andato via nessuno si era lamentato. Oggi al Bologna va tutto bene e lui si mette in luce, ma bisognerebbe vederlo in altre situazioni. Poi magari nel ruolo di centrale ha trovato il suo posto ideale, perchè è lì che si sta esprimendo a grandissimi livelli…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Parlare della Roma è difficile adesso…qua c’è poco da dire. Al di là della vittoria roboante di Monza, questa è una Roma che porta 7-8 giocatori in area, come le squadre più importanti rischi sempre di segnare, e in questo momento la Roma lo è una grande. Perchè ora hai tutti i calciatori a disposizione e perchè con De Rossi giochi all’attacco. La squadra gli dà il massimo. E’ una specie di calcio totale che lascia poco agli avversari. Qualcosa lascia, è normale. In questo momento ci sono 3 giocatori che sono sopra tutti e sono Pellegrini, Dybala e Lukaku. Pellegrini è cambiato, merito di De Rossi, ora non sta giocando bene, ma di più e segna gol che sono spettacolari. E poi ora c’è Dybala che gioca e segna sempre. Mourinho? Non raccolgo e non ne parlo, ora si pensa a De Rossi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Tra le differenze che si vedono ora nella Roma, è cambiato qualcosa durante gli allenamenti e nel metodo di lavoro. C’è da dire che gli allenamenti diventano davvero allenanti quando hai tutta la squadra a disposizione, diventano qualcosa su cui costruire basi solide anche per il futuro. Sono cambiati gli allenamenti e i giocatori si fanno meno male: Dybala ha trovato una continuità fisica mai avuta, non so quante volte in carriera è riuscito a fare una striscia così importante a questo livello. Questo è uno dei più grandi meriti di De Rossi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma con il Monza ha giocato un’ottima partita. Il momento è positivo e ora arrivano le partite in mezzo alla settimana che ti condizionano. Non so che valore abbia il Brighton, ma credo che l’Europa League debba essere un obiettivo della Roma. L’obbligo delle grandi squadre è quella di puntare su più competizioni…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!