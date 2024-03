Il discorso di De Rossi alla squadra: “Siamo la Roma, il quinto posto non può bastarci”

AS ROMA NEWS – “Siamo ancora al quinto posto e non va bene, perché noi siamo la Roma”. Daniele De Rossi predica calma ai suoi ragazzi, in un discorso tenuto nello spogliatoio dello U-Power dopo la bella vittoria di Monza.

“Il cammino è lungo e non abbiamo fatto niente. Se ci sentissimo appagati commetteremo un grande errore“, le parole pronunciate dal tecnico ai suoi calciatori e riportate oggi da diversi giornalisti.

“L’obiettivo resta la Champions, non dobbiamo sentirci già soddisfatti”, ha concluso De Rossi, che non vuole cali di tensioni dalla sua squadra in questa fase delicata della stagione.

La Roma, prima della pausa di marzo, affronterà due partite di Serie A (trasferta di Firenze e Sassuolo in casa) e due di Europa League con il doppio confronto con il Brighton di De Zerbi. L’obiettivo è arrivare ai quarti di finale di coppa e fare più punti possibile in campionato. I cali di concentrazione non sono concessi.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo

