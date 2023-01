Deulofeu, Marino (dg Udinese): “Al momento non c’è una vera trattativa con la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato in merito all’interessamento della Roma per Deulofeu. Ecco le sue parole:

“La domanda me l’aspettavo, devo rispondere ogni settimana. È il nostro tormentone, ha suscitato l’interesse di tante squadre europee, ma finora dico che il suo entourage ha retto agli approcci da club importanti.

Al momento non abbiamo una trattativa vera con la Roma, ma abbiamo interessamenti da parte di altri club importanti. La filosofia della famiglia Pozzo è di non cedere nessuno a gennaio, ma in questi mercati gli scenari possono cambiare e noi dell’area tecnica ci dobbiamo preparare a qualsiasi tipo di evenienza, non è facile trattenere giocatori con tante richieste, non mettiamo la catena.

L’idea è di non darlo via, oggi sarà in panchina e tornerà a giocare con noi perché è imprescindibile. Stiamo discutendo anche il rinnovo con lui, la situazione è in continua evoluzione, ma con la Roma non è stato aperto nessun discorso serio”.