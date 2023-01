Pioggia di critiche su Zaniolo. Il giocatore vorrebbe parlare, ma…

NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo vorrebbe parlare e spiegare la sua versione del fatti, e mettere a tacere le tante critiche che gli sono piovute addosso sui social.

Al momento però non può farlo, gli è stato consigliato il silenzio e il contratto che ha con la Roma gli consente di rilasciare interviste solo se concordate.

Il giocatore non è partito con la squadra ma ieri mattina si è allenato come ha sempre fatto negli ultimi giorni. Ha svolto insieme al gruppo la seduta di rifinitura e poi è tornato a casa. Nicolò ora deve riflettere su cosa ne sarà del suo futuro qualora non dovesse arrivare l’offerta giusta sul tavolo di Pinto.

La speranza, di giocatore e club, è che nelle prossime ore qualcosa si possa muovere: altrimenti rompere con la società chiamandosi fuori dalla lista dei convocati, senza avere un’offerta in mano, si trasformerebbe nel più clamoroso degli harakiri.

