Pellegrini, oggi il provino decisivo. Bove verso la conferma, ma c’è anche il jolly El Shaarawy

AS ROMA NOTIZIE – A poche ora dalla sfida contro lo Spezia resta da sciogliere il rebus Pellegrini, che è ancora in dubbio: il capitano non sta bene, ma è voluto comunque partire con la squadra.

Ora se Pellegrini giocherà o meno dipenderà dal provino che verrà effettuato in giornata. Il capitano giallorosso ha ricevuto nella sfida contro la Fiorentina una ginocchiata tra il gluteo e la schiena. Inizialmente non sembrava nulla di preoccupante ma durante la settimana il dolore è aumentato a tal punto che non gli la permesso negli ultimi giorni di calciare il pallone.

Se il sette dovesse dare forfait, Mourinho potrebbe anche optare per un centrocampo “baby” con Bove e Tahirovic titolari, anche se non è da escludere nemmeno l’impiego di Camara o il ricorso a una mediana più esperta con Cristante e Matic in campo, e uno dei due giovani a completare il terzetto.

Sulle fasce Celik e Zalewski dovrebbero essere confermati titolari, mentre in difesa nessun calcolo sui diffidati: il terzetto sarà sempre composto da Mancini, Smalling e Ibanez, con i primi due a rischio squalifica in vista del Napoli. In attacco scontata la presenza di Dybala e Abraham, con la possibile sorpresa El Shaarawy: c’è chi lo vede titolare al fianco della Joya e dietro Tammy con Pellegrini in mediana al fianco di Cristante.

Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL ROMANISTA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Zalewski; Pellegrini; Dybala, Abraham.