Zaniolo, no al West Ham: vuole solo il Tottenham. E la Roma per ora “asseconda” il giocatore…

ULLTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tutto fermo. Sul fronte Zaniolo non si registrano novità significative a nove giorni dalla chiusura del mercato, con il giocatore che dopo aver rotto apertamente con club e squadra attende offerte.

Al momento però l’unico club che sembra fare al caso di Nicolò è il Tottenham, dato che Brighton e West Ham sono destinazioni che non convincono il calciatore. Zaniolo dunque vuole solo gli Spurs e spera nell’appoggio di Antonio Conte, che però a fine stagione potrebbe lasciare Londra per tornare in Italia.

La Roma per liberare il suo giocatore è scesa a una richiesta di 30 milioni (più bonus) ma accetta il prestito solo con obbligo di acquisto, il Tottenham vuole legarlo alla qualificazione in Champions, la Roma invece a una qualificazione alle coppe europee, anche minori. Il Milan aspetta: a giugno 2024 sarà un parametro zero.

In attesa di capire come evolverà la situazione, Mourinho non convocherà Zaniolo nemmeno per Napoli-Roma, in programma il 29 gennaio. Due giorni dopo chiude il mercato. Fino alla deadline si cercherà una soluzione.

Non convocarlo è un favore al giocatore: rifiutare la chiamata porta a multe e sanzioni anche durissime. Dopo il 31, i «motivi psicologici» non saranno pia accettati come giustificazione. Se resta a Roma, Zaniolo dovrà cambiare comportamento e convincere Mou.

