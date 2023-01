Deulofeu di nuovo ko: problema al ginocchio, il rientro in campo con l’Udinese dura 13 minuti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gerard Deulofeu, uno dei due giocatori che la Roma avrebbe avuto nel mirino per il dopo Zaniolo oltre a Ziyech, si è rifatto male.

L’attaccante spagnolo era rientrato in campo nel corso di Sampdoria-Udinese al minuti 77, per poi lasciare in campo in lacrime dopo appena 13 minuti per un problema al ginocchio.

La paura del giocatore è che si tratti di qualcosa di serio. Una pessima notizia per l’Udinese, ma anche per Deulofeu, che sperava in un trasferimento in una big a gennaio.