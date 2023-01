LIVE – Zaniolo, trattativa in corso tra Roma e Tottenham: gli Spurs vogliono inserire una contropartita, Pinto chiede solo cash

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – È il Tottenham di Conte e Paratici la squadra che più di tutte si sta interessando a Nicolò Zaniolo, con tanto di trattativa in corso con la Roma.

Stando a quanto racconta il giornalista Fabrizio Romano, il club inglese è al lavoro per portare a Londra il classe ’99 ma in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita ai giallorosso.

Il Tottenham avrebbe quindi intenzione di inserire una contropartita per abbassare il costo dell’affare.

La Roma invece non ne vuole sapere e chiede solo contante per cedere Zaniolo: la richiesta di Tiago Pinto resta alta, e cioè 35-40 milioni. Seguiranno aggiornamenti.

Tottenham are discussing a potential loan deal for Nicoló Zaniolo, including an option to buy — Roma only want permanent deal proposals as things stand. 🚨⚪️ #THFC

Understand Spurs are also prepared to offer one player as part of the deal — Roma want €35/40m fee. pic.twitter.com/cIxTcCMTlT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023