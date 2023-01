TIAGO PINTO: “Zaniolo? Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Dal 1 febbraio avremo una Roma compatta e forte”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Spezia-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Picco.

Il caso Zaniolo?

“Tutti noi nel calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse, quando il mercato è chiuso e quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Non è purtroppo la prima volta che succede. Oggi sta qui chi ha voglia di lottare per la squadra. Io ho sbagliato tante volte, ma l’interesse della Roma per me viene prima”.

Che farete con lui se non riuscirete a cederlo?

“Dobbiamo aspettare la fine del mercato, il 1 febbraio avremo una Roma compatta, forte e con gli obiettivi ben chiari nella testa”.

La penalizzazione della Juventus cambia qualcosa nella corsa Champions?

“Non cambia tanto. Oggi partita difficile, dobbiamo cercare di vincere le nostre partite. Non possiamo avere il rimpianto alla fine della stagione di non aver fatto di tutto per arrivare in Champions”