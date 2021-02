Di Francesco, altro esonero: il Cagliari lo sostituisce con Semplici

ALTRE NOTIZIE – Strano destino quello di Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore della Roma, che con i giallorossi aveva già conosciuto l’amaro sapore dell’esonero, sta per essere messo alla porta anche dal Cagliari.

Il tecnico abruzzese paga l’ennesima sconfitta subita ieri: 0-1 interno contro il Torino. Il gol di Bremer pesa tantissimo nella lotta alla salvezza che coinvolgeva anche i granata. Ora la situazione dei sardi, terzultimi, a cinque punti proprio dal Toro, si fa molto complicata.

E così stamattina sta per arrivare la decisione di Giulini: via Di Francesco, al suo posto il grande favorito è Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal. Eusebio paga i tanti risultati negativi e anche una certa dose di sfortuna. L’annuncio dell’esonero arriverà a ore, così come l’ufficialità del nome del nuovo allenatore dei sardi.

Giallorossi.net – G. Pinoli