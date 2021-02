Roma, caccia a un club manager: in lizza tre ex giocatori giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altre novità rilevanti in arrivo nella Roma sotto il profilo dirigenziale. La lenta ma inesorabile rivoluzione dentro il club operata dai Friedkin sta per portare all’ennesimo cambiamento.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), oltre all’erede di Francesco Calvo come prossimo Chief Operating Officer del club capitolino, la Roma sta cercando anche un club manager da inserire nei quadri dirigenziali.

In lizza, scrive Il Tempo, ci sono tre ex calciatori giallorossi. Qualche settimana fa la tifoseria aveva avanzato le proprie “proposte”, chiedendo il rientro a Trigoria di Giannini, Cervone e Rizzitelli con uno striscione. I nomi al vaglio della Roma però restano top secret.

Fonte: Il Tempo