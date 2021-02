ZANIOLO: “Al derby di ritorno ci sarò. Voglio portare la Roma più alto possibile. Sogno di giocare con Ibrahimovic”

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo è tornato a parlare su “Clubhouse”, il social network che sta avendo grande successo negli ultimi mesi. Il talento giallorosso è sbarcato da pochi giorni sulla piattaforma e nella serata di ieri è intervenuto in una “Room” insieme a Gaspare Galasso, Damiano “Er Faina” e l’attore Ciro Petrone. Queste le parole di Zaniolo:

Ti vedresti bene in Premier League?

È bella e affascinante. La guardo spesso, ha un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A.

Ritorno in campo?

Ad aprile torno a pieno regime: ho bisogno di ancora un mese di allenamenti.

Il difensore più forte che hai mai affrontato?

In Serie A Milan Skriniar: è forte da tutti i punti di vista.

Avresti potuto cambiare il derby?

Magari sarei stato un’arma in più, ma un giocatore non fa la squadra. Con me in campo non avremmo vinto 5-3.

Il tuo gol più emozionante?

La doppietta a Casillas in Champions League.

Ti trovi meglio con Mayoral o con Dzeko?

Con Mayoral non ci ho ancora giocato, ma Dzeko è forte forte.

Villar e Ibanez?

Hanno un grandissimo talento.

I campioni con cui ti piacerebbe giocare?

Ce ne sono tanti. Il sogno è Ibrahimovic.

Dove giocheresti nel 3-5-2 di Conte?

Per Conte forse farei pure il quinto di centrocampo, ma non mi calzerebbe.

Che obiettivo hai con la Roma?

Quello di portarla il più in alto possibile.

Ci sarai all’Europeo?

Sicuramente. Giocheremo per vincerlo.

Dove arriverà la Roma in classifica?

Intanto pensiamo al Benevento, poi si vedrà.

Pensi di giocare le ultime sei giornate di Serie A?

Sì. Al derby di ritorno ci sarò. Quando mi sono fatto male mi hanno scritto tantissimi giocatori della Lazio.