Dzeko-Mayoral, la staffetta continua. Col Benevento riecco lo spagnolo

AS ROMA NEWS – Che la staffetta continui. Il destino di Dzeko e Borja Mayoral sarà quello dell’alternanza, non della convivenza. Contro il Benevento, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), partirà di nuovo titolare lo spagnolo, con Edin pronto a subentrare dalla panchina nella ripresa.

La concorrenza fa bene alla Roma: erano anni che la squadra non aveva in rosa due attaccanti così prolifici dai tempi di Totti e Osvaldo. Finalmente Dzeko ha un’alternativa che può entrare in seria concorrenza con lui. Niente più posto assicurato per il bosniaco. Ora la maglia se la deve sudare. E questo non può che essere un bene per la squadra, che può contare su due attaccanti di livello pronti a dare il massimo per avere una maglia da titolare.

Ma la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) oggi in edicola continua a domandarsi perchè i due non possano coesistere. Dzeko e Mayoral hanno caratteristiche molto diverse e quindi compatibili in campo: il bosniaco come centravanti di riferimento e Mayoral a giragli intorno. Con il bosniaco a sfruttare anche i palloni alti e lo spagnolo ad andare dentro, attaccando lo spazio, magari sfruttare anche le spizzate di Edin. Ma per Fonseca questa resta una soluzione di emergenza.

