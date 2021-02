Roma, in arrivo un altro bilancio in “rosso”

NOTIZIE AS ROMA – Altro rosso in arrivo per la semestrale della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). La prossima settimana si riunirà il cda giallorosso che sarà chiamato ad approvare il risultato dei primi sei mesi dell’esercizio 2020/21 e a ratificare la proposta di rinnovo biennale al Ceo Fienga.

L’esito della prima metà del bilancio annuale sarà in linea con quello registrato il 31 dicembre 2019, con la perdita semestrale che aveva toccato quota 87 milioni. In questa stagione sono venuti a mancare anche i ricavi della biglietteria e quelli relativi all’accordo Nike, che, in attesa dell’arrivo di New Balance, sta fornendo solo il materiale tecnico.

Nello scorso mercato inoltre sono stati ceduti Defrel, Gonalons, Kolarov e Schick, che hanno prodotto appena 13 milioni di plusvalenze. Per cercare di invertire la rotta e aumentare i ricavi, i Friedkin hanno in mente altri cambiamenti nella dirigenza.

Fonte: Il Tempo