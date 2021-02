Roma, Cristante tenta il recupero. Altrimenti tocca a Fazio

AS ROMA NEWS – Domani sera contro il Benevento Fonseca dovrà rinunciare sicuramente a Ibanez, Smalling e Kumbulla, quasi il terzetto titolare difensivo. Resta solo Mancini, ma la speranza dello staff medico, scrivono oggi tutti i quotidiani, è di riuscire a recuperare Cristante.

Il centrocampista ex Atalanta è stato fermato da un doloroso colpo della strega e continuerà a fare fisioterapia anche oggi: se dovesse sentire meno dolore, sarebbe convocato e potrebbe anche giocare. In quel caso i tre di difesa sarebbero Mancini, Cristante e Spinazzola, con Karsdorp a destra e Peres a sinistra.

Se invece Bryan non dovesse farcela, è quasi scontato il rientro in campo di Fazio (che non ha giocato nemmeno un minuto in questo campionato) dal primo minuto per sostituire l’ex atalantino. La speranza di Fonseca è di riuscire a recuperare qualche difensore per la super sfida contro il Milan.

Fonte: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / Corsera