Ibanez, lesione di primo grado al flessore della coscia: stop di 7-10 giorni, salterà il Milan

AS ROMA NEWS – Non arrivano buone notizie sul fronte Ibanez. Oggi il difensore brasiliano ha effettuato i controlli a Villa Stuart dopo i problemi accusati nel match di Europa League contro il Braga.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra, il che significa che il centrale dovrà restare a riposo per circa 7-10 giorni. Questo vuol dire che molto probabilmente non ce la farà a recuperare per Roma-Milan in programma tra circa una settimana.

Ibanez dunque salterà le prossime tre partite. Fonseca spera di recuperare uno tra Smalling e Kumbulla per la partita contro i rossoneri, ma dovrà giocare in emergenza contro Benevento e Braga.

Fonte: Sky Sport