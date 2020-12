DI FRANCESCO: “Sono molto arrabbiato. La Roma era in difficoltà, abbiamo preso il gol del 2 a 1 nel momento migliore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eusebio Di Francesco parla al termine di Roma-Cagliari, ultimo match di campionato del 2020. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei sardi ai microfoni di DAZN:

Soddisfatto comunque della sua squadra?

Sono molto arrabbiato. A volte si sente l’odore del sangue quando l’avversario è in difficoltà, avevamo recuperato una partita non facile e nel momento migliore abbiamo preso il 2-1. Peccato, siamo sempre qui a rimpiangere per le partite che potevano andare in modo diverso e questo mi infastidisce.

L’infortunio di Rog vi ha messo in difficoltà nel primo tempo?

Hanno segnato dopo una nostra occasione e in contropiede, ma la squadra aveva retto bene, concedendo solo su calcio piazzato. Abbiamo avuto situazioni pericolose, nel secondo tempo siamo cresciuti e meritavamo di più, vista anche la traversa di Simeone. Il gol subito ci ha tagliato le gambe, ma questa è la differenza quando si gioca contro grandi squadre che hanno giocatori determinanti

La partita di Simeone?

Ci ha messo impegno e voglia di fare bene, gli è mancato il gol. Nel primo tempo attaccava la profondità in anticipo, poiè stato bravo a muoversi assieme a Joao Pedro. Peccato, meritava di più

La scelta della difesa a 3?

E’ dovuta ad un insieme di cose, ho pensato alla mia squadra sapendo che la Roma è brava a recuperare all’interno del campo e a ripartire velocemente, volevamo creare più densità per ripartire. Ma l’ho fatto anche perchè la mia squadra ha bisogno trovare un po’ di fisicità, specie con queste squadre le sofferenze ci stanno ma ha sofferto anche la Roma. Se c’è una squadra che meritava il vantaggio nel primi 25′ della ripresa eravamo noi

Il suo ritorno a Roma, le sue sensazioni? Le è tornato in mente Roma-Barcellona?

Il calcio dimentica con grande facilità. Torno a Roma con piacere, ma l’emozione non è la stessa senza pubblico, con i tifosi sarebbe stato diverso, almeno per me.