ROMA-CAGLIARI 3-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma la spunta sul Cagliari dopo un match pieno di gol e colpi di scena. I giallorossi soffrono ma vincono con merito battendo i sardi per 3 a 2. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione:

Mirante 6 – Nel primo tempo gioca solo coi piedi, dato che il Cagliari non tira mai nello specchio della porta. Nella ripresa incassa senza particolari colpe il gol di Joao Pedro. Dal 73′ Pau Lopez sv.

Mancini 6,5 – Usa le cattive, in alcuni casi anche troppo, ma tiene a bada gli attaccanti del Cagliari. Nella fase centrale del match vive un momento di sbandamento totale, poi però si riscatta con il gol che chiude le velleità dei sardi.

Cristante 6,5 – Ogni tanto si complica troppo la vita nel cercare sempre la giocata dal basso, ma stasera mette in campo una bella prestazione. Dal 73′ Smalling 7 – Entra e regala subito l’assist a Mancini. Poi chiude tutto nei momenti più caldi del finale. Decisivo.

Kumbulla 6 – Non ruba l’occhio, lui è un giocatore di sostanza. Ma fa il suo dovere. Dal 63′ Ibanez 6,5 – Dai suoi piedi parte il lancio per Karsdorp che permette a Dzeko di segnare il gol del nuovo vantaggio. Poi è preziosissimo nelle coperture difensive.

Karsdorp 7 – Spinge poco nonostante la partita lo richieda. L’olandese però mette lo zampino nel gol del vantaggio di Veretout. Quindi è decisivo con una percussione e assist splendido per il 2 a 1. Deve crederci di più.

Villar 6 – Palla in banca quando è tra i suoi piedi. Fa sempre la scelta giusta, sbaglia un solo passaggio in tutta la partita. Sempre nel vivo della manovra, punto di riferimento importante per il gioco della squadra. Nel finale però macchia la sua prova con un rigore ingenuo che ha fatto vivere un recupero in affanno.

Veretout 7 – Segna un gol bello quanto fortunoso e prezioso allo stesso tempo. La coppia con Villar funziona molto bene.

Bruno Peres 6,5 – Sorprendente. Gioca una partita di sostanza ma anche di discreta qualità in un ruolo che non è di certo il suo.

Pedro 5 – Nel primo tempo si danna l’anima per segnare ma trova sulla sua strada un grande Cragno. Nella ripresa diventa irritante, e spreca un occasione gigante che avrebbe chiuso il match. Deve ricaricare le pile.

Mkhitaryan 6,5 – Nel primo tempo preferisce tirare un po’ il freno e lasciare che siano gli altri a mettersi in mostra. Poi nella ripresa capisce che serve il suo apporto e comincia a macinare gioco. Stasera gli manca il gol.

Dzeko 6,5 – Così così. Punge poco, e si limita a un gioco di semplice sponda. Ma timbra il cartellino anche stasera con un gol decisivo. Dal 77′ Borja Mayoral 5,5 – Si divora un gol facile, che non deve sbagliare.

FONSECA 6,5 – La sua Roma chiude il 2020 con una vittoria strana, nella qualche ha messo in mostra tutti i pregi e i difetti di questa squadra. Ma i giallorossi chiudono al terzo posto, e il risultato non può essere ignorato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini