Di Marzio: “Burdisso lascerà la Fiorentina a fine stagione”. Più vicino il suo approdo alla Roma

NOTIZIE AS ROMA – Nicolas Burdisso, ex ds del Boca Juniors e attuale dt della Fiorentina, lascerà il club viola al termine della stagione.

Lo rivela in questi minuti il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Con la prematura scomparsa di Joe Barone il club toscano aveva operato una riassetto dirigenziale, con l’ex difensore argentino rimasto fuori dal comunicato di Commisso nel quale veniva definito il nuovo quadro societario.

Ora arriva la conferma: Burdisso ha scelto di non rinnovare il suo contratto in scadenza per provare una nuova esperienza. L’ex giallorosso potrebbe passare alla Roma nel ruolo di direttore sportivo, ancora vacante a Trigoria.

#Fiorentina, Burdisso lascerà il club al termine della stagione. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2024

Nelle ultime ore infatti le sue quotazioni hanno preso il volo, specie dopo l’annuncio del rinnovo di De Rossi sulla panchina giallorossa. I due si apprezzano e si stimano particolarmente, e potrebbero presto formare coppia alla guida sportiva della Roma.

