Torna Cristante, Angelino c’è, De Rossi punta su Abraham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Undici praticamente fatto per la partita di questa sera contro il Bologna. Daniele De Rossi effettuerò piccoli cambi, alcuni obbligati, nello schieramento che oggi alle 18:30 scenderà in campo all’Olimpico.

In porta Svilar, la linea difensiva sarà formata da Celik a destra (ma il ballottaggio con Karsdorp è apertissimo), Mancini e Llorente al centro, e Angelino a sinistra: sarà dunque l’inserimento dello spagnolo al posto dello stremato Spinazzola la prima novità di formazione del tecnico di Ostia.

A centrocampo rientra Bryan Cristante, fermato in Europa League da un turno di squalifica che gli è servito a rifiatare. Insieme a lui Paredes e Pellegrini comporranno la mediana titolare.

In attacco invece out Lukaku, fermato da un problema muscolare al flessore: al suo posto De Rossi sceglie Tammy Abraham, con Azmoun pronto a subentrare dalla panchina e non necessariamente al suo posto. A completare il tridente Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, chiamato a uno sforzo extra dopo le fatiche di coppa.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

