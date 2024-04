AS ROMA NEWS – Un lunedì da leoni quello che ci aspetta oggi. Prima Roma-Bologna, vero e proprio spareggio Champions tra quelle che sono due delle tre squadre in lizza per i due posti validi alla qualificazione nell’Europa che porta i grandi incassi. Poi il derby di Milano, che potrebbe assegnare il titolo all’Inter in caso di vittoria.

Ma i pensieri dei tifosi romanisti sono tutti concentrati sul match delle 18:30, quando la Roma scenderà di nuovo in campo tra le mura dell’Olimpico per affrontare il Bologna di Thiago Motta in uno dei tanti scontri decisivi di questo convulso ed emozionante finale di stagione.

La squadra rischia di aver lasciato parecchie energie nel doppio confronto europeo con il Milan, e ritrovare forze fisiche e mentali non sarà per niente facile. De Rossi perde Lukaku (ma ha una timida speranza di riaverlo già per il Napoli) e si affida al redivivo Abraham: l’inglese ha voglia di spaccare il mondo, ma deve fare i conti con gli effetti deleteri di una lunga assenza dal terreno di gioco.

Il calciatore che può fare tutta la differenza però è Paulo Dybala, apparso in gran forma sia nei minuti giocati a Udine che nella partita di coppa contro il Milan all’Olimpico. Durata per lui appena 42 minuti. La Joya non ha accumulato quindi un minutaggio importante in queste ultime partite e potrà dare il meglio di sé questa sera. L’argentino può essere il fattore chiave di una partita molto complicata.

Il Bologna è senza dubbio la squadra rivelazione di questo campionato: gioca un gran calcio, organizzato e dinamico, e ha scoperto di avere in casa calciatori di livello assoluto, Zirkzee su tutti. Ma occhio anche Orsolini, rigenerato dalla cura Motta. Assente invece Ferguson, fermato da un brutto infortunio, un altro degli uomini chiave del successo degli emiliani.

La Roma, vincendo oggi, farebbe un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions. Battere il Bologna stasera significherebbe portarsi a un solo punto dal quarto posto, con la gara contro l’Udinese da terminare tra tre giorni che potrebbe valere anche un clamoroso sorpasso. Ma i tre punti oggi sarebbero importanti anche e soprattutto per tenere lontana l’Atalanta da quei due posti che valgono il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Questa Roma può farcela.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini