Di Marzio: “L’interesse per Georginio Wijnaldum del Paris Saint-Germain è ancora vivo”

CALCOMERCATO AS ROMA – Dopo l’acquisto di Dybala, a quanto sembra la Roma non ha alcuna intenzione di rallentare sul mercato. Stando a quanto riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, l’interesse per l’olandese Georginio Wijnaldum del Paris Saint-Germain è vivo.

Wijnaldum era arrivato un anno fa a Parigi, svincolato dal Liverpool. La Roma non ha ancora approfondito i discorsi con il club francese, né con l’agente del calciatore, ma potrebbe farlo a breve per chiedere a quali condizioni si possa trattare.

Wijnaldum dunque è un profilo che piace alla Roma, ma i giallorossi non sono ancora arrivati ad approfondire i contatti con le diverse parti in causa al fine di valutare la fattibilità dell’operazione.