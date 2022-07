Dybala, ecco tutti i dettagli del contratto: c’è la clausola rescissoria ma la Roma potrà bloccarla

CONTRATTO ROMA DYBALA – Emergono finalmente i dettagli sul contratto che legerà Dybala alla Roma per i prossimi anni. A svelarli è il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

L’argentino percepirà 4,2 milioni netti più bonus in giallorosso, mentre, le commissioni ammontano a 4 milioni, ovvero il 10% dell’ingaggio, in linea con la nuova filosofia societaria con il pagamento spalmato negli anni.

Dybala ha firmato un contratto triennale, senza opzione per il quarto e se dovesse trasferirsi prima del terzo anno, il club giallorosso non pagherà la parte di commissione maturata.

Nel contratto firmato da Dybala con la Roma è presente anche una clausola liberatoria di circa 20 milioni, la stessa che il suo entourage ha posto come imprescindibile in ogni trattativa, quindi anche con Inter e Napoli. Non esistono prezzi diversi della clausola per alcuni club, ma è unico per tutti. Inoltre, avendo accettato alla Roma un contratto più basso diventa quindi una sorta di “partnership” con il club. In questo caso, una percentuale della clausola sarà a favore del giocatore, qualora fosse esercitata da un altro club.

Il particolare importante però è che la Roma si è riservata la facoltà di risolverla a proprio favore in alcuni casi e quindi di bloccare un trasferimento ad un altro club attraverso determinati parametri. Quindi se un’altra società vorrà esercitare la clausola, i giallorosssi avranno la possibilità di bloccarla con degli interventi articolati, come l’aumento dell’ingaggio del giocatore o allungando la durata del contratto.