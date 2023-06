Di Marzio: “Llorente vicino al ritorno alla Roma, su Scamacca per ora il West Ham dice no”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Roma attivissima nel calciomercato in questi giorni . Dopo Aouar, N’Dicka e Smalling, ora i giallorossi sarebbero vicini a riportare a Trigoria anche Diego Llorente.

Stando a quanto riporta il noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giocatore spagnolo è ormai sulla via del ritorno alla Roma. Le parti stanno trovando la formula giusta ma il difensore sarà di nuovo a disposizione di Mourinho, che apprezza moltissimo il giocatore.

Ci sarebbe invece il primo no del West Ham per il prestito di Scamacca. Il club londinese, infatti, per adesso non apre al prestito del giocatore. Ora toccherà agli agenti del giocatore scalfire il muro. Le parti si riaggiorneranno per capire se la situazione potrà evolversi nelle prossime settimane.