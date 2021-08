Di Marzio: “La Roma valuta Abraham e Isak, per Icardi e Belotti non ci sono trattative in corso”

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo la notizia dell’accordo raggiunto tra Inter e Dzeko, con il bosniaco che ha quindi chiesto ai giallorossi di essere ceduto, la Roma è impegnata nella ricerca di un sostituto per l’attacco giallorosso.

Stando a quanto riferisce in questi minuti il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma non sarebbe interessata ad acquistare Icardi o Belotti, per cui al momento non ci sarebbero in piedi trattative concrete: il primo vuole rimanere a Parigi, mentre il secondo non convince tecnicamente oltre ad avere dei costi ritenuti troppo alti.

I giallorossi starebbero invece pensando ad Abraham del Chelsea e Isak della Real Sociedad, due nomi che convincono molto di più.

La Roma ci proverà, anche se entrambi hanno un costo del cartellino molto alto, soprattutto Arbaham. La Roma però cercherà il doppio sorpasso su Atalanta e Arsenal.