Diawara all’Anderlecht, il giocatore è già in Belgio. L’allenatore: “Aggiungerà intensità e forza fisica”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Se il futuro di Justin Kluivert non è ancora chiaro, col giocatore in attesa di capire se può accasarsi o meno al Fulham per via del permesso di lavoro, quello di Amadou Diawara pare segnato.

Il centrocampista guineano sta infatti per firmare con l’Anderlecht. Il giocatore viene segnalato già in Belgio, pronto a sostenere le visite mediche con il suo prossimo club.

Alla Roma andranno 3 milioni di euro, ma soprattutto il 50% della sua futura rivendita. A confermare la felice conclusione delle trattative l’allenatore dell’Anderlecht.

“Lo abbiamo visionato e analizzato. Un profilo come il suo ci manca“, ha detto Felice Mazzù, tecnico dei belgi. “Amadou Diawara aggiunge intensità e forza fisica al nostro centrocampo”.

Giallorossi.net – G. Pinoli