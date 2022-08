Europa League, LUDOGORETS-ROMA: info biglietti

NOTIZIE ROMA CALCIO – Si avvicina il debutto stagionale della Roma in Europa League: giovedì 8 settembre i giallorossi di Josè Mourinho affronteranno il Ludogorets fuori casa e, come di consueto, il club mette a disposizione dei tifosi tutte le informazioni necessarie attraverso un comunicato diramato tramite il proprio sito ufficiale. Di seguito la nota:

“È tempo di Europa League. L’8 settembre la Roma volerà nella città bulgara di Razgrad, in casa del Ludogorets, primo impegno della fase a gironi.

La procedura online prevede l’acquisto su asroma.com di un voucher PDF, a partire dalle ore 12 di giovedì 1 settembre, che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso allo Stadio Ludogorets Arena. In tutte le fasi di vendita, potrà essere richiesto massimo un tagliando (11 €) per transazione.

Il biglietto in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher entro martedì 6 settembre. In caso di più acquisti con lo stesso indirizzo mail, sarà inviato un unico messaggio contenente più allegati.

Le fasi di acquisto voucher su asroma.com

La Fase 1, riservata ai titolari di Abbonamento Serie A Tim 2022-23 (Classic e Plus), andrà dalle ore 12 di giovedì 1 alle ore 11:59 di venerdì 2 settembre. Per finalizzare la prenotazione, dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 22/23.

La Fase 2 (eventuale) prevede la vendita libera dalle ore 12 di venerdì 2 alle ore 13 di lunedì 5 settembre. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione.

Le altre cose da sapere

L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per le prossime trasferte in programma.

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo Stadio.

Il biglietto (titolo di accesso alla Ludogorets Arena di Razgrad) sarà inviato, entro martedì 6 settembre, all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto.

Per accedere alla Ludogorets Arena sarà obbligatorio presentare il biglietto in PDF stampato”.

Fonte: asroma.com