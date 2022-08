“ON AIR!” – AGRESTI: “Dybala fa la differenza, gli va costruita una squadra intorno”, FOCOLARI: “Ma la Roma ha vinto contro nessuno”, PIACENTINI: “Il gol sbagliato da Belotti un bene per la salute mentale di Abraham”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sull’argomento Mourinho sono molto presuntuoso. Ero andato talmente in fissa per il Porto di Mou che mi facevo mandare tutte le settimane i dvd con le partite dei portoghesi. Successivamente mi sono visto tramite internet 150 conferenze stampa… Per me è noiosa la reazione della gente a quello che dice Mourinho, anche di chi si esalta. Lui va a fasi, ora è quella responsabilizzazione della squadra. Bastone e carota, vedete quello che dice Abraham. Celik? E’ un buon giocatore, uno regolare, uno affidabile. Non aspettiamoci Cafu, e per me non c’è questo divario con Karsdorp. Sento dire: “Si però è il Monza…”. Dieci giorni fa il Napoli che travolge il Monza viene esaltato, sembrava essere diventato il Napoli di Maradona. Non è che quando ci gioca la Roma non è un test attendibile, e quando lo affronta il Napoli Kvaratskhelia diventa Maradona…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa più banale da dire è che quando una squadra si avvale di fuoriclasse, le partite le vince. Dybala ieri ha proprio sparato al portiere. Questi si chiamano fuoriclasse, e quando la Roma ne avrà di più diventerà una delle squadre più forti del mondo. Ho goduto nel pensare agli juventini che vedevano la doppietta di Dybala ieri sera. Pensate se ci fossero anche Zaniolo e Wijanldum…quanto mi fa incazzare come una bestia questa cosa. Se questa squadra a novembre sta ancora da quelle parti, quando rientrano tutti…ma voi mi prendete per matto quando parlo di scudetto…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma regola la matricola Monza con un secco 3 a 0. Partita che non ha avuto mai storia. Loro hanno avuto un possesso palla i primi 10 minuti, poi Dybala ha rimesso a posto l’ordine naturale delle cose. Abraham? L’anno scorso non aveva un alter ego in rosa, chissà che non abbia bisogno di questo stimolo per dare il meglio di sè. Pinto aveva fatto un capolavoro sul fronte cessioni, poi è arrivata la doccia fredda questa mattina per Justin Kluivert. Per avere il permesso di lavoro c’è bisogno di un minutaggio necessario con i club e le nazionali. Ma il procuratore o il Fulham non lo potevano dire prima che non c’era la possibilità? Ora ti ritrovi Kluivert tra capo e collo, e Pinto, che avrebbe potuto spendere questo tempo per cercare un difensore, ora deve passare questi ultimi ultimi due giorni a cercare di piazzare l’olandese…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Kluivert ha rifiutato di tutto, offerte anche più vantaggiose per la Roma da Italia, Spagna, Grecia, perchè voleva andare al Fulham e ora scoprono che non può andare per problemi col permesso di lavoro. Ma siamo impazziti? Non so se ci sono i margini per un’azione legale da parte della Roma… Resta comunque un mercato clamoroso quello fatto da Pinto, quasi perfetto sia in entrata che in uscita. Il gol sbagliato di Belotti? Vi arrivo a dire che è stato quasi un bene per la salute mentale di Abraham. E infatti Mourinho, da grande psicologo, parla di Tammy dopo che con la Juve lo aveva bastonato…anche qui si capisce la grandezza dell’allenatore…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma manda in puzza tutti gli osservatori di pallone. Dicono che la squadra non convince, ma intanto ha già 10 punti, e ha incassato ancora zero gol su azione dopo quattro partite. Per come gioca la Roma, manca veramente tanto uno come Zaniolo, a Mourinho gli serve come il pane…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “C’è un’atmosfera di entusiasmo intorno alla Roma e a Dybala che sono molto benauguranti per l’ambiente giallorosso. E’ un momento speciale per la Roma, Dybala è uno che fa la differenza. Attorno a un giocatore così va costruita una squadra, in assoluto è uno che decide come pochissimi altri. Mourinho lo sta facendo con grande pragmatismo, e i risultati si vedono…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ieri ha vinto ma contro nessuno. Bisogna aspettare prima di dare giudizi precisi. Il Milan ha pareggiato col Sassuolo, ma in tanti non ci vinceranno su quel campo. La Lazio? Se giocherà con continuità a certi livelli, sarà una candidata seria per un posto al sole…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Sono contento per Dybala che segna due gol in maniera differente. Il prato dell’Olimpico è una vergogna per Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho visto una buona Roma, anche se all’inizio ha concesso un po’ troppo. Dal guizzo di Dybala in poi la partita s’è messa nel binario giusto, anche perché questo fantastico pubblico di dà la grande spinta. La Roma dimostra grande solidità e la squadra in questo momento ha molto entusiasmo: bene così, ma bisogna stare sempre attenti e lavorare per crescere. C’è bisogno ancora di qualcosa a centrocampo e dietro…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!