Roma, manca un difensore. Mou: “Mi servirebbe, ma non ho il coraggio di chiederlo”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’infortunio di Kumbulla, che rischia uno stop di qualche settimana, riapre il discorso mercato in casa Roma.

Da subito si era parlato di un rinforzo in difesa, un centrale possibilmente di piede mancino da inserire nella rosa di Mourinho. Poi però l’infortunio di Wijnaldum e la virata su Camara hanno scombinato i piani di Tiago Pinto.

Lo conferma anche lo stesso allenatore della Roma, che in conferenza stampa, al termine di Roma-Monza, rivela: “Con onestà, senza l’infortunio di Gini e senza l’arrivo di Camara, penso che un difensore centrale doveva arrivare. Ma non ho coraggio di pressare il direttore o la proprietà.

Il lavoro che stanno facendo è fantastico, con tutte le limitazioni che abbiamo noi, anche a livello di Fair Play Finanziario, che sembra esistere solo per noi. Il direttore e la proprietà hanno fatto un mercato straordinario, arrivare all’ultimo giorno e chiedere un centrale non ho coraggio. Sanno che ne abbiamo bisogno, ma anche che mi pagano per trovare soluzioni. L’anno scorso abbiamo inventato Zalewski terzino sinistro, quest’anno inventeremo altro. Non penso che faremo qualcosa, andiamo avanti. Magari Vina centrale, Karsdorp centrale, vediamo…”

In effetti, arrivati a poche ore dall’ultimo giorno di mercato, è difficile pensare a un rinforzo last minute per la difesa. Ma se dovesse presentarsi un’occasione particolarmente ghiotta, Pinto potrebbe anche decidere di prenderla al volo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / La Repubblica