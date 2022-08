Kluivert-Fulham, salta tutto: problemi col permesso di lavoro per l’olandese

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Doccia fredda per la Roma e per Tiago Pinto: la cessione di Justin Kluivert al Fulham sembra essere saltata.

Stando a quanto fa sapere il giornalista Gianluca Di Marzio, il trasferimento in Premier League dell’attaccante olandese è bloccato, con il giocatore che non sarebbe rientrato nei criteri per richiedere il permesso di lavoro in Inghilterra.

Secondo quanto filtra dal club inglese, la trattativa per Kluivert sarebbe definitivamente saltata. Pessima notizia per Tiago Pinto, che ora dovrà cercare un’altra sistemazione al calciatore quando mancano meno di due giorni alla fine del mercato estivo.

Kluivert ora dovrà aprire a nuove possibili destinazioni, altrimenti l’attaccante rischia di restare a Trigoria da fuori rosa.

Fonte: Gianlucadimarzio.com