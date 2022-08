Dybala show, Roma in vetta

AS ROMA NEWS – Avere un campione in squadra fa la differenza. E ieri sera, in un Olimpico al solito stracolmo, Paulo Dybala ha dimostrato di essere quel giocatore in grado, con una giocata, di dare la svolta a una partita.

Certo, l’avversaria non era di quelle da far tremare i polsi, ma l’avvio di partita della Roma contro un Monza ben disposto in campo ha creato qualche dubbio sul fatto che la serata sarebbe stata una passeggiata come in tanti pensavano alla vigilia. Poi però è arrivata la giocata del fuoriclasse: sponda aerea di Abraham che lancia la Joya in campo aperto, controllo a seguire dell’argentino che va via in velocità ai (modesti) difensori avversari per poi concludere il tutto con un sinistro a mezza altezza imparabile per il buon Di Gregorio.

Un lampo nel cielo dell’Olimpico. Da quel momento la partita è cambiata. Anzi, non è praticamente più esistita. La Roma ha abbandonato le incertezze iniziali e ha preso in mano il match, chiudendolo ancora con un Dybala scatenato, abile in scivolata ad anticipare il diretto marcatore e spingendo la palla in rete dopo un tiro di Abraham respinto dal portiere.

Nella ripresa i giallorossi calano il tris con il solito angolo calciato alla perfezione da Pellegrini e concretizzato da un Roger Ibanez in grande crescita. Le occasioni per il poker si susseguono, la più ghiotta capita sul piede di Andrea Belotti, subentrato a dieci minuti dalla fine: il Gallo però calcia addosso a Di Gregorio, sprecando la clamorosa occasione di segnare all’esordio, al secondo pallone toccato.

Ma l”unica nota davvero negativa della serata sono gli infortuni che continuano a minare la lunghezza della rosa: Kumbulla ed El Shaarawy rischiano uno stop di diverse settimane. Una brutta notizia per Mourinho, che fino alla pausa di metà settembre dovrà affrontare un filotto di partite senza altre due pedine importanti.

Per adesso però la Roma si gode la vetta della classifica in solitaria. Il Milan infatti ieri pomeriggio non è andato oltre lo zero a zero sul campo del Sassuolo. Oggi però si completerà la giornata di Serie A, e difficilmente Abraham e compagni resteranno ancora in vetta senza compagnia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini